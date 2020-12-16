17 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Богучанах задержали убийцу

Главная Происшествия
Красноярск
10:32 16 Декабря 2020
богучаны, полиция, расследование, следователи, следствие, убийство, в красноярском крае, происшествия, происшествие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали, что в Богучанах в ночь на 13 декабря пожарные спасатели в горящей квартире обнаружили тело 46-летнего хозяина жилого помещения. Прибывшие на место происшествия криминалисты установили, что смерть мужчины носит насильственный характер и на трупе были телесные повреждения.    

Следователи сразу возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Оперативная группа по «горячим» следам задержала подозреваемого в тяжком преступлении. Им оказался 36-летний местный житель, который под тяжестью предоставленных улик сознался в содеянном.

По предварительной версии следствия, убийство было совершено в ночь с 12 на 13 декабря. Подозреваемый и убитый совместно употребляли алкогольные напитки и между ними возникла ссора, в ходе которой убийца нанес мужчине травмы несовместимые с жизнью и после чего скрылся с места преступления.  

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде ареста. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Умер один из пострадавших во вчерашнем происшествии на Парашютной

Умер один из пострадавших во вчерашнем происшествии на Парашютной

16 Декабря 2020 г.
Врачи продолжают бороться за жизнь второй пострадавшей
Новости Красноярска: Жителя краевого центра осудили на 9 лет за убийство собутыльника

Жителя краевого центра осудили на 9 лет за убийство собутыльника

16 Декабря 2020 г.
Мужчина направлен в колонию особого режима
Новости Красноярска: По факту избиения девушки в микрорайоне «Утиный Плес» заведено уголовное дело

По факту избиения девушки в микрорайоне «Утиный Плес» заведено уголовное дело

16 Декабря 2020 г.
Стражи порядка устанавливают личность и местонахождения злоумышленника
Новости Красноярска: В квартире на правобережье краевого центра взорвался самогонный аппарат

В квартире на правобережье краевого центра взорвался самогонный аппарат

15 Декабря 2020 г.
По данным МЧС есть пострадавшие
Новости Красноярска: Ачинского любителя ездить пьяным могут отправить за решетку

Ачинского любителя ездить пьяным могут отправить за решетку

15 Декабря 2020 г.
Он никогда не получал водительское удостоверение
Новости Красноярска: Жителя Канска арестовали за избиение своего сына

Жителя Канска арестовали за избиение своего сына

15 Декабря 2020 г.
Об этом сообщили в Следственном комитете
Новости компаний
15/12
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2020
15/12
Сбер и Mail.ru Group организуют бесплатное такси для врачей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

16 Декабря 2020 г.
Всего было выявлено еще 333 новых случая заражения
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС компании En+ Group реализует проект по замене силовых трансформаторов

Красноярская ГЭС компании En+ Group реализует проект по замене силовых трансформаторов

16 Декабря 2020 г.
Стоимость проекта - более 1 млрд рублей
Новости Красноярска: Анатолий Быков останется в СИЗО до 24 февраля 2021 года

Анатолий Быков останется в СИЗО до 24 февраля 2021 года

16 Декабря 2020 г.
Такое решение принял Железнодорожный районный суд
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru