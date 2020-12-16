В Богучанах задержали убийцу

В пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали, что в Богучанах в ночь на 13 декабря пожарные спасатели в горящей квартире обнаружили тело 46-летнего хозяина жилого помещения. Прибывшие на место происшествия криминалисты установили, что смерть мужчины носит насильственный характер и на трупе были телесные повреждения.

Следователи сразу возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Оперативная группа по «горячим» следам задержала подозреваемого в тяжком преступлении. Им оказался 36-летний местный житель, который под тяжестью предоставленных улик сознался в содеянном.

По предварительной версии следствия, убийство было совершено в ночь с 12 на 13 декабря. Подозреваемый и убитый совместно употребляли алкогольные напитки и между ними возникла ссора, в ходе которой убийца нанес мужчине травмы несовместимые с жизнью и после чего скрылся с места преступления.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде ареста. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.