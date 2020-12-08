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В Канске отец избил своего девятилетнего сына

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Красноярск
11:15 8 Декабря 2020
общество, насилие, полиция, канск, в красноярском крае, семейный, конфликты, дтп, гибдд, происшествия, происшествие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Стражи порядка в Канске выясняют все обстоятельства нанесения побоев ребенку 2011 года рождения. В настоящее время он госпитализирован.

В полицию обратились тетя и бабушка мальчика, которые заявили, что отец избил своего сына. Причем по данным инспекторов по делам несовершеннолетних эта семья не состояла на учете, ранее в органы не поступала информация об избиениях малыша.  

Полицейские проводят доследственную проверку, но инспекторы ПДН уже инициировали процесс помещения мальчика в социально-реабилитационное учреждение, после его выписки из больницы.

Также этой семьей заинтересовались дорожные полицейские. Отец пострадавшего от семейного насилия ребенка под управлением автомобиля «Тойота» въехал в машину своячницы, которая выступала заявительницей по делу об избиении мальчика. Пока мужчину привлекли только к административной ответственности. В ДТП никто не пострадал.  

 

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