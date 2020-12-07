На прошедшей неделе в пожарах было спасено 28 человек

На прошлой неделе, с 30 ноября по 6 декабря, пожарно-спасательные подразделения МЧС совершили 979 выездов и 144 их них были на пожары. К тушению огня привлекались 1 056 человек и 319 единиц специальной техники. Добровольцы привлекались 13 раз. В происшествиях, связанных с огнем было спасено 28 человек.

Кроме того, 19 раз спасатели МЧС принимали участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий, в которых спасли 21 жителя региона.

Также поисковики сделали 14 выездов, оказали помощь в 5 случаях и спасли 1 человека.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю напомнили, что продолжается процесс ледообразования. В настоящее время кромка льда на Енисее приближается к населенному пункту Верхнеимбатск в Туруханском районе.