В Красноярске обнаружили трупы двух мужчин

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия устанавливают причины и обстоятельства двух мужчин. Накануне в смотровой яме в гараже на Семафорной были обнаружены тела двух красноярцев – 61 и 60 лет. В пресс-службе ведомства отметили, что при осмотре не было обнаружено криминальных следов смерти.

По данным следствия, погибшие были знакомы и вчера находились в гараже одного из них, где совместно употребляли алкоголь в смотровой яме. В ходе первичного осмотра помещения были обнаружены газовый баллон и горелка, с помощью которых потерпевшие отапливали помещение. Кроме того, дверь гаража была заперта изнутри.

Сейчас проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления всех причин случившегося.