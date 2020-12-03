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В Красноярске обнаружили трупы двух мужчин

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Красноярск
12:49 3 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия устанавливают причины и обстоятельства двух мужчин. Накануне в смотровой яме в гараже на Семафорной были обнаружены тела двух красноярцев – 61 и 60 лет. В пресс-службе ведомства отметили, что при осмотре не было обнаружено криминальных следов смерти.

По данным следствия, погибшие были знакомы и вчера находились в гараже одного из них, где совместно употребляли алкоголь в смотровой яме. В ходе первичного осмотра помещения были обнаружены газовый баллон и горелка, с помощью которых потерпевшие отапливали помещение. Кроме того, дверь гаража была заперта изнутри.

Сейчас проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления всех причин случившегося.

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