В Иланском муж из ревности жестоко избил жену и ранил ножом

Дело ревнивого мужа из города Иланский направлено в суд. В Следственном комитете сообщили, что в середине сентября 45-летний мужчина из ревности сначала жестоко избил свою супругу, а потом несколько раз ударил ножом. Он обвинял женщину в измене.

«В ходе словесной ссоры обвиняемый толкнул супругу на пол и нанёс ей множественные удары ногами и ругами по телу, после чего взял нож и причинил два удара в правое плечо и левую область шеи», - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Пострадавшую увезли в больницу, но спасти женщину врачи не смогли. Она скончалась в тот же день. Следователи отмечают, что мужчина в момент совершения преступления был пьян. Судить его будут присяжные заседатели.