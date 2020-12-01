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В Иланском муж из ревности жестоко избил жену и ранил ножом

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Красноярск
09:59 1 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Дело ревнивого мужа из города Иланский направлено в суд. В Следственном комитете сообщили, что в середине сентября 45-летний мужчина из ревности сначала жестоко избил свою супругу, а потом несколько раз ударил ножом. Он обвинял женщину в измене.

«В ходе словесной ссоры обвиняемый толкнул супругу на пол и нанёс ей множественные удары ногами и ругами по телу, после чего взял нож и причинил два удара в правое плечо и левую область шеи», - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Пострадавшую увезли в больницу, но спасти женщину врачи не смогли. Она скончалась в тот же день. Следователи отмечают, что мужчина в момент совершения преступления был пьян. Судить его будут присяжные заседатели.

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