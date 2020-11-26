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Жителя Красноярска приговорили к пожизненному лишению свободы

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Красноярск
19:03 26 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сегодня в красноярском краевом суде зачитали приговор Валерию Мисюре, которого обвинили в двойном убийстве и расчленения своих жертв.

По версии следствия, в июле 2018 года 50-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил свою гражданскую жену кулаком в грудь, сломал ей ребра, повредил плевру и легкие и от полученных травм она умерла. Подозреваемый расчленил тело своей сожительницы и по частям вывез на дачный участок. Полицейские смогли обнаружить останки только через год. Дальнейшие обыски в квартире Мисюры увенчались другой страшной находкой – в морозильной камере были найдены фрагменты теле матери злоумышленника. Позже стало известно, что она до момента убийства находилась в беспомощном состоянии.  

В 2003 году обвиняемый уже был осужден за убийство своей другой сожительницы.

Мисюру приговорили к пожизненному лишению свободы с содержанием в исправительной колонии особого режима.

 

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