Следователи устанавливают причины смертельного пожара в Кежемском районе

Сегодня ранним утром в поселке Недокура Кежемского района произошел пожар, в котором погибло 2 человека – 68-летний мужчина и его 48-летний сын. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ведомстве проводят процессуальную проверку. По предварительной версии следствия, основной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Следователи предполагают, что один из мужчин уснул с непогашенной сигаретой в комнате, где зафиксирован очаг возгорания.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы трагедии, назначены необходимые экспертные исследования с целью установления причин смерти погибших и точной причины пожара. Выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в ведомстве

Напомним, площадь пожара составила 34 квадратных метра, к тушению огня привлекалось 23 пожарных и 8 единиц техники.