В Сосновоборске в пожаре погибло 2 человека

Накануне в следственные органы от спасателей поступило сообщение, что при тушении пожара в гаражном массиве Сосновоборска были обнаружены дела двоих мужчин – 42 и 58 лет.

По данным следствия, мужчины находились в гаражном боксе и употребляли алкогольные напитки. Основной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Как рассказали в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, вероятная причина возгорания – непотушенная сигарета.