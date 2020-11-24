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В Сосновоборске в пожаре погибло 2 человека

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Красноярск
15:33 24 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Накануне в следственные органы от спасателей поступило сообщение, что при тушении пожара в гаражном массиве Сосновоборска были обнаружены дела двоих мужчин – 42 и 58 лет.

По данным следствия, мужчины находились в гаражном боксе и употребляли алкогольные напитки. Основной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Как рассказали в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, вероятная причина возгорания – непотушенная сигарета.

«Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования с целью установления причин смерти погибших и причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавили в ведомстве.

 

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