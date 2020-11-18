Под Ачинском случилось смертельное ДТП

Накануне утром, на въезде в Ачинск на 654 километре трассы Р-255 «Сибирь» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель автомобиля KIA Rio.

Инцидент случился около 7 часов утра. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в грузовик Isuzu. От сильнейшего удара автокран перевернулся, а KIA превратилась в груду металла.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия, а его пассажирка была доставлена в медицинское учреждение с множественными травмами.

Фото: vk.com/achinskavto