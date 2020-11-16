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На Партизана Железняка водитель Toyota врезался в столб

Главная Происшествия
Красноярск
12:15 16 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Накануне на улице Партизана Железняка случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, который врезался в фонарный столб. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

На кадрах видеозаписи видно, как на практически пустой дороге в районе остановки «Зенит» легковой автомобиль «Toyota» едет в левом крайнем ряду, после чего резко уходит вправо и врезается в фонарный столб.

На Партизана Железняка водитель Toyota врезался в столб

По сообщениям пользователей соцсетей и очевидцев, водитель мог умереть еще до столкновения со столбом. В ГИБДД Красноярска рассказали, что в салоне автомобиля находились два пассажира – женщина и ребенок, у них обоих диагностированы переломы.  

 

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