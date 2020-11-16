На Партизана Железняка водитель Toyota врезался в столб

Накануне на улице Партизана Железняка случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, который врезался в фонарный столб. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

На кадрах видеозаписи видно, как на практически пустой дороге в районе остановки «Зенит» легковой автомобиль «Toyota» едет в левом крайнем ряду, после чего резко уходит вправо и врезается в фонарный столб.

По сообщениям пользователей соцсетей и очевидцев, водитель мог умереть еще до столкновения со столбом. В ГИБДД Красноярска рассказали, что в салоне автомобиля находились два пассажира – женщина и ребенок, у них обоих диагностированы переломы.