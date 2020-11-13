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На юге края в ДТП погибла 9-летняя девочка

Главная Происшествия
Красноярск
14:15 13 Ноября 2020
в красноярском крае, гибдд, дтп, ребенок, гибель, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Минусинском районе произошло ДТП, в котором погибла 9 летняя девочка. Как рассказали в ГИБДД по Красноярскому краю, за рулем автомобиля был ее отец в нетрезвом состоянии.

Трагедия случилась накануне, около 8 часов вечера на подъезде к селу Тесь Минусинского района. 42-летний житель деревни Малая Иня на «Жигулях» вылетел в кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате происшествия 9-летняя дочь водителя погибла на месте.

Как выяснили дорожные полицейские, мужчина никогда не имел водительских прав и в момент происшествия не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, в его крови был обнаружен алкоголь – 0,74 мг/л.

В отношении водителя было составлено несколько административных протоколов, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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