На юге Красноярского края перевернулся микроавтобус с пассажирами

В Ермаковском районе на 497 километре региональной трассы Р-257 «Енисей» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, 31-летний водитель микроавтобуса «Toyota Hice» не справился с управлением и допустил съезд в кювет, после чего транспортное средство перевернулось.

В автобусе, который двигался из Томска в Кызыл, находилось 17 человек. В результате происшествия травмы различной степени получили 7 человек, они были госпитализированы в Ермаковскую районную больницу.

Сейчас на месте ДТП работают дорожные полицейские и следователи, выясняются все обстоятельства случившегося.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю