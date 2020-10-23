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В Железногорске оперативно раскрыли особо тяжкое преступление

Главная Происшествия
Красноярск
12:30 23 Октября 2020
полиция, железногорск, убийство, преступник, преступление, в красноярском крае, следствие, происшествие
Автор: Sibnovosti.ru
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Вчера днем в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что было обнаружено тело 49-летней женщины с телесными повреждениями.

На место происшествия выехали оперативники и следователи. Полицейские опросили соседей и выяснили, что погибшая жила с сожителем, но в ходе осмотра квартиры следов проживания мужчины обнаружено не было. Таким образом, сожитель стал подозреваемым.  

Криминалисты обнаружили и сняли с места трагедии отпечатки пальцев рук нескольких человек, результаты экспертизы помогли выйти на знакомого пары. Полицейские приехали к мужчине и обнаружили там скрывающегося сожителя, который перевез в квартиру знакомого личные вещи из дома женщины. Подозреваемый был задержан.

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Теперь ранее не судимому мужчине 1969 года рождения грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

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