В Норильске в пожаре погиб мужчина

В минувшее воскресенье в Норильске случился пожар, который закончился трагедией. Как рассказали в МЧС России по Красноярскому краю, инцидент случился около 23:30. На место оперативно прибыли пожарные, которые оперативно ликвидировали пожар площадью возгорания в 5 квадратных метров.

15 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из пятиэтажного дома, а 55-летний хозяин квартиры, в котором случился пожар, получил незначительные ожоги, но отравился продуктами горения. Врачам не удалось его спасти.

Как установили пожарные, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.