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В Норильске в пожаре погиб мужчина

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Красноярск
12:15 22 Октября 2020
происшествия, пожар, пожарные, норильск, курение
Автор: Sibnovosti.ru
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В минувшее воскресенье в Норильске случился пожар, который закончился трагедией. Как рассказали в МЧС России по Красноярскому краю, инцидент случился около 23:30. На место оперативно прибыли пожарные, которые оперативно ликвидировали пожар площадью возгорания в 5 квадратных метров.

15 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из пятиэтажного дома, а 55-летний хозяин квартиры, в котором случился пожар, получил незначительные ожоги, но отравился продуктами горения. Врачам не удалось его спасти.

Как установили пожарные, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

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