В Канске 17-летнего подростка будут судить за убийство по неосторожности

В Канске 17-летний парень оказался на скамье подсудимых за убийство по неосторожности. Трагедия произошла в июле в ночном заведении.

Между несколькими посетителями завязалась драка, в ходе которой подросток ударил 35-летнего мужчину рукой по лицу. От удара молодой человек с высоты собственного роста упал назад и ударился головой о бетонный пол. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

«В ходе следствия несовершеннолетний обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

Добавим, что 17-летнему парню грозит до двух лет лишение свободы.