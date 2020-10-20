20 октября
Красноярск
погода +1 °C
77.92
 
€ 91.31
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Канске 17-летнего подростка будут судить за убийство по неосторожности

Главная Происшествия
Красноярск
09:00 20 Октября 2020
суд, убийство, канск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Канске 17-летний парень оказался на скамье подсудимых за убийство по неосторожности. Трагедия произошла в июле в ночном заведении.

Между несколькими посетителями завязалась драка, в ходе которой подросток ударил 35-летнего мужчину рукой по лицу. От удара молодой человек с высоты собственного роста упал назад и ударился головой о бетонный пол. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

«В ходе следствия несовершеннолетний обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

Добавим, что 17-летнему парню грозит до двух лет лишение свободы.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В ЗАТО Солнечный пьяный водитель грузовика протаранил несколько машин

В ЗАТО Солнечный пьяный водитель грузовика протаранил несколько машин

19 Октября 2020 г.
ДТП случилось накануне
Новости Красноярска: В Емельяновском районе в озере обнаружили автомобиль с двумя погибшими

В Емельяновском районе в озере обнаружили автомобиль с двумя погибшими

19 Октября 2020 г.
Следователи считают, что водитель не справился с управлением
Новости Красноярска: На правобережье Красноярска лихач скрылся с места ДТП

На правобережье Красноярска лихач скрылся с места ДТП

17 Октября 2020 г.
Мужчина превысил скорость
Новости Красноярска: В Назаровском районе в автокатастрофе погибли мать и дочь

В Назаровском районе в автокатастрофе погибли мать и дочь

17 Октября 2020 г.
Трагедия случилась сегодня ночью
Новости Красноярска: В Октябрьском районе задержали гаражного стрелка

В Октябрьском районе задержали гаражного стрелка

17 Октября 2020 г.
Мужчина подозревается в убийстве и покушении на него
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить «черного лесоруба»

В Красноярском крае будут судить «черного лесоруба»

17 Октября 2020 г.
Мужчина незаконно вырубил более 1 000 кубометров древесины
Новости компаний
16/10
Почтовые отправления 1 класса популярны у жителей Красноярского края
15/10
Зарегистрировать ООО или ИП можно за один визит в офис Сбербанка с помощью онлайн-сервиса
15/10
Самая мощная печь Красноярского цементного завода остановлена для подключения нового фильтра
14/10
На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев
14/10
В Сибирском федеральном университете открывают набор на обучение педагогов-хореографов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Еще 220 случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае

Еще 220 случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае

17 Октября 2020 г.
В Роспотребнадзоре сообщили свежие данные
Новости Красноярска: Красноярский шоколад отправили на пробу в Китай

Красноярский шоколад отправили на пробу в Китай

18 Октября 2020 г.
Он будет продаваться в розницу на электронных торговых площадках
Новости Красноярска: Коммунальщики принимают заявки на обрезку деревьев

Коммунальщики принимают заявки на обрезку деревьев

20 Октября 2020 г.
В Красноярске начинается сезон санитарной и формовочной обрезки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru