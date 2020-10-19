В Емельяновском районе в озере обнаружили автомобиль с двумя погибшими

Автомобиль с телами двух мужчин обнаружили в озере в поселке Минино Емельяновского района. По версии ГИБДД, водитель Hyundai Tucson не справился с управлением и съехал в водоем. Предположительно, выбраться из тонущей машины мужчины не успели. Погибшим 33 и 58 лет.

«В настоящее время автомобиль помещен на специализированную стоянку. Сотрудники ГИБДД Емельяновского района выясняют все обстоятельства произошедшего», – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю.

Напомним, что на прошлой неделе в Енисее обнаружили автомобиль «УАЗ» с телами двух мужчин 41 и 48 лет. Погибшие были рыбаками из села Момотово. Следователи полагают, что ночью, когда мужчины заснули в припаркованной на берегу машине, она съехала в воду по гравийной насыпи. Тела мужчин обнаружил их третий приятель.

фото: vk.com/gibdd24