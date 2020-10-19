19 октября
Красноярск
погода +1 °C
77.96
 
€ 91.3
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Емельяновском районе в озере обнаружили автомобиль с двумя погибшими

Главная Происшествия
Красноярск
10:06 19 Октября 2020
погибшие, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Автомобиль с телами двух мужчин обнаружили в озере в поселке Минино Емельяновского района. По версии ГИБДД, водитель Hyundai Tucson не справился с управлением и съехал в водоем. Предположительно, выбраться из тонущей машины мужчины не успели. Погибшим 33 и 58 лет.

«В настоящее время автомобиль помещен на специализированную стоянку. Сотрудники ГИБДД Емельяновского района выясняют все обстоятельства произошедшего», – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю.

Напомним, что на прошлой неделе в Енисее обнаружили автомобиль «УАЗ» с телами двух мужчин 41 и 48 лет. Погибшие были рыбаками из села Момотово. Следователи полагают, что ночью, когда мужчины заснули в припаркованной на берегу машине, она съехала в воду по гравийной насыпи. Тела мужчин обнаружил их третий приятель.

 

фото: vk.com/gibdd24

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На правобережье Красноярска лихач скрылся с места ДТП

На правобережье Красноярска лихач скрылся с места ДТП

17 Октября 2020 г.
Мужчина превысил скорость
Новости Красноярска: В Назаровском районе в автокатастрофе погибли мать и дочь

В Назаровском районе в автокатастрофе погибли мать и дочь

17 Октября 2020 г.
Трагедия случилась сегодня ночью
Новости Красноярска: В Октябрьском районе задержали гаражного стрелка

В Октябрьском районе задержали гаражного стрелка

17 Октября 2020 г.
Мужчина подозревается в убийстве и покушении на него
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить «черного лесоруба»

В Красноярском крае будут судить «черного лесоруба»

17 Октября 2020 г.
Мужчина незаконно вырубил более 1 000 кубометров древесины
Новости Красноярска: В производственном здании на Тотмина случился пожар

В производственном здании на Тотмина случился пожар

17 Октября 2020 г.
В настоящее время возгорание локализовано
Новости Красноярска: В Канске за одну ночь сгорело два жилых дома

В Канске за одну ночь сгорело два жилых дома

16 Октября 2020 г.
В происшествии никто не пострадал
Новости компаний
16/10
Почтовые отправления 1 класса популярны у жителей Красноярского края
15/10
Зарегистрировать ООО или ИП можно за один визит в офис Сбербанка с помощью онлайн-сервиса
15/10
Самая мощная печь Красноярского цементного завода остановлена для подключения нового фильтра
14/10
На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев
14/10
В Сибирском федеральном университете открывают набор на обучение педагогов-хореографов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский шоколад отправили на пробу в Китай

Красноярский шоколад отправили на пробу в Китай

18 Октября 2020 г.
Он будет продаваться в розницу на электронных торговых площадках
Новости Красноярска: Суд Советского района приостановил очный прием граждан

Суд Советского района приостановил очный прием граждан

19 Октября 2020 г.
Решение продиктовано ухудшением эпидемиологической обстановки
Новости Красноярска: Красноярские полицейские проводят профилактические рейды по студенческим учреждениям

Красноярские полицейские проводят профилактические рейды по студенческим учреждениям

19 Октября 2020 г.
Основная цель – предотвращение употребления наркотиков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru