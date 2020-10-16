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В Енисее обнаружили автомобиль с телами двух мужчин

Главная Происшествия
Красноярск
16:30 16 Октября 2020
следствие, гибель, рыбаки, рыбалка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия рассказали, что сегодня был обнаружен автомобиль, в котором находились тела 48-летнего и 41-летнего мужчин, жителей села Момотово.

По предварительным данным следствия, вчера вечером трое местных жителей приехали на рыбалку. Припарковав автомобиль УАЗ на обочине дороги, водитель уплыл на лодке, а двое его приятелей остались в автомобиле.

Утром, когда мужчина вернулся к месту стоянки, он увидел, что автомобиль полностью погружен в воду. Скорее всего машина скатилась с гравийной насыпи в воду и спящие мужчины не успели спастись.

Сейчас идет доследственная проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

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