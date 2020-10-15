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В Рыбинском районе произошло страшное ДТП

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Красноярск
10:10 15 Октября 2020
в красноярском крае, происшествие, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
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Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, жертвами которого стали три человека.

По имеющейся информации, сегодня ранним утром на 19 километре дороги Заозерный – Н. Солянка водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате столкновения погибли три пассажира «Жигулей», водитель и еще один пассажир доставлены в больницу с разными травмами.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи МВД.

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

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