В Северном случилось ДТП с участием пассажирского автобуса

В микрорайоне Северный в районе дома по улице 9 Мая, 15 пассажирский автобус врезался в машину дорожных рабочих.

Как сообщили в ГИБДД Красноярска, в настоящее время на месте происшествия работает 10 человек, 5 единиц техники, из которых от МЧС 6 сотрудников и 3 единицы техники. В происшествии пострадало 4 человека: 3 пассажира, которым помогли на месте и водитель автобуса, которого экстренно госпитализировали.

На видеозаписи, опубликованной в группе «ЧП Красноярск», видно, что битумовоз перед столкновением двигался задним ходом на высокой скорости. По словам очевидцев, после столкновения автобус сразу загорелся.

Очевидцы также опубликовали последствия дорожно-транспортного происшествия.