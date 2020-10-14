14 октября
Красноярск
погода +6 °C
77.29
 
€ 91.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Северном случилось ДТП с участием пассажирского автобуса

Главная Происшествия
Красноярск
16:30 14 Октября 2020
дтп, чп, авария, пострадавшие, красноярск, происшествие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
версия для печати Ico_print

В микрорайоне Северный в районе дома по улице 9 Мая, 15 пассажирский автобус врезался в машину дорожных рабочих.

Как сообщили в ГИБДД Красноярска, в настоящее время на месте происшествия работает 10 человек, 5 единиц техники, из которых от МЧС 6 сотрудников и 3 единицы техники. В происшествии пострадало 4 человека: 3 пассажира, которым помогли на месте и водитель автобуса, которого экстренно госпитализировали. 

На видеозаписи, опубликованной в группе «ЧП Красноярск», видно, что битумовоз перед столкновением двигался задним ходом на высокой скорости. По словам очевидцев, после столкновения автобус сразу загорелся. 

Очевидцы также опубликовали последствия дорожно-транспортного происшествия.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ермаковском районе вскрылись махинации при закупках жилья для детей сирот

В Ермаковском районе вскрылись махинации при закупках жилья для детей сирот

14 Октября 2020 г.
В превышении должностных полномочий подозревают замглавы администрации
Новости Красноярска: Правительство проанализирует действия «Приангарского ЛПК» после разлива топлива в Ангару

Правительство проанализирует действия «Приангарского ЛПК» после разлива топлива в Ангару

14 Октября 2020 г.
Такое поручение дал губернатор
Новости Красноярска: Участники потасовки с инспекторами ДПС в Канске арестованы

Участники потасовки с инспекторами ДПС в Канске арестованы

14 Октября 2020 г.
Троим парням назначен административный арест на 10 суток
Новости Красноярска: На правом берегу в пожаре погибла женщина

На правом берегу в пожаре погибла женщина

13 Октября 2020 г.
Причиной пожара послужила неисправность проводки
Новости Красноярска: На правобережье сбили подростка на самокате

На правобережье сбили подростка на самокате

13 Октября 2020 г.
Ребенок получил травмы
Новости Красноярска: Пьяный красноярец врезался в столб и снес ограждения

Пьяный красноярец врезался в столб и снес ограждения

13 Октября 2020 г.
ДТП произошло на Мичурина
Новости компаний
14/10
На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев
14/10
В Сибирском федеральном университете открывают набор на обучение педагогов-хореографов
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
07/10
Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Все предприятия Арктической зоны проверят на экологическую безопасность и исправность оборудования

Все предприятия Арктической зоны проверят на экологическую безопасность и исправность оборудования

14 Октября 2020 г.
Масштабная инвентаризация запланирована на следующий год
Новости Красноярска: Красноярцам показали все еще работающий полигон «Шинник»

Красноярцам показали все еще работающий полигон «Шинник»

13 Октября 2020 г.
Грузовики с мусором игнорируют сортировочный завод
Новости Красноярска: «Норникель» вложит в реновацию Норильска больше 40 млрд рублей

«Норникель» вложит в реновацию Норильска больше 40 млрд рублей

14 Октября 2020 г.
Об этом стало известно на совещании с сенаторами Совета Федерации
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru