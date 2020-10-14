14 октября
Красноярск
погода +5 °C
77.29
 
€ 91.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Правительство проанализирует действия «Приангарского ЛПК» после разлива топлива в Ангару

Главная Происшествия
Красноярск
10:02 14 Октября 2020
авария, губернатор, в красноярском крае, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Губернатор Александр Усс поручил региональному правительству провести принципиальный анализ действий «Приангарского ЛПК» после разлива топлива в Ангару. У краевых властей претензии к тому, как сработала диспетчерская служба предприятия после аварии.

В правительстве считают, что сотрудники утаили информацию о разливе нефтепродуктов с баржи. В итоге известно о ЧП стало только через неделю – 9 октября.

«Все, кто имеет отношение к реагированию на чрезвычайные ситуации, должны понимать свою прямую ответственность за несвоевременное информирование. В том числе, отвечать будут и хозяйствующие субъекты. Попустительствовать мы не имеем права», – цитирует пресс-служба правительства Александра Усса.

Напомним, в 200 километрах от Кодинска при движении транспортировочной баржи «Приангарского ЛПК» по Ангаре из цистерны, которая находилась на борту, в реку вылилось дизтопливо. Следователи считают, что это произошло из-за износа емкости.

В Кежемском районе края действует режим ЧС. Специалисты обследуют Ангару и берег на наличие нефтепродуктов. Инспекторы экологического надзора Минэкологии края отобрали пробы почвы и воды на месте разлива.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ермаковском районе вскрылись махинации при закупках жилья для детей сирот

В Ермаковском районе вскрылись махинации при закупках жилья для детей сирот

14 Октября 2020 г.
В превышении должностных полномочий подозревают замглавы администрации
Новости Красноярска: Участники потасовки с инспекторами ДПС в Канске арестованы

Участники потасовки с инспекторами ДПС в Канске арестованы

14 Октября 2020 г.
Троим парням назначен административный арест на 10 суток
Новости Красноярска: На правом берегу в пожаре погибла женщина

На правом берегу в пожаре погибла женщина

13 Октября 2020 г.
Причиной пожара послужила неисправность проводки
Новости Красноярска: На правобережье сбили подростка на самокате

На правобережье сбили подростка на самокате

13 Октября 2020 г.
Ребенок получил травмы
Новости Красноярска: Пьяный красноярец врезался в столб и снес ограждения

Пьяный красноярец врезался в столб и снес ограждения

13 Октября 2020 г.
ДТП произошло на Мичурина
Новости Красноярска: В Заозерном столкнулись автобус и ВАЗ-2106

В Заозерном столкнулись автобус и ВАЗ-2106

13 Октября 2020 г.
Происшествие закончилось трагедией
Новости компаний
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
07/10
Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона
07/10
«Большая перемена» для красноярских педагогов
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На месте строительства самого северного моста через Енисей нашли артефакты эпохи неолита и средневековья

На месте строительства самого северного моста через Енисей нашли артефакты эпохи неолита и средневековья

13 Октября 2020 г.
Это подтверждает, что на территории края был центр древней цивилизации
Новости Красноярска: В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

13 Октября 2020 г.
В дирекции отметили, что лес на заповедной территории в неудовлетворительном состоянии
Новости Красноярска: На юге Красноярского края нашли автомобиль с телами

На юге Красноярского края нашли автомобиль с телами

14 Октября 2020 г.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru