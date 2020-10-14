Правительство проанализирует действия «Приангарского ЛПК» после разлива топлива в Ангару

Губернатор Александр Усс поручил региональному правительству провести принципиальный анализ действий «Приангарского ЛПК» после разлива топлива в Ангару. У краевых властей претензии к тому, как сработала диспетчерская служба предприятия после аварии.

В правительстве считают, что сотрудники утаили информацию о разливе нефтепродуктов с баржи. В итоге известно о ЧП стало только через неделю – 9 октября.

«Все, кто имеет отношение к реагированию на чрезвычайные ситуации, должны понимать свою прямую ответственность за несвоевременное информирование. В том числе, отвечать будут и хозяйствующие субъекты. Попустительствовать мы не имеем права», – цитирует пресс-служба правительства Александра Усса.

Напомним, в 200 километрах от Кодинска при движении транспортировочной баржи «Приангарского ЛПК» по Ангаре из цистерны, которая находилась на борту, в реку вылилось дизтопливо. Следователи считают, что это произошло из-за износа емкости.

В Кежемском районе края действует режим ЧС. Специалисты обследуют Ангару и берег на наличие нефтепродуктов. Инспекторы экологического надзора Минэкологии края отобрали пробы почвы и воды на месте разлива.