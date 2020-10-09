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Ранним утром в Ачинске произошел пожар в торговом центре

Главная Происшествия
Красноярск
13:30 9 Октября 2020
торговый, ачинск, пожар, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня ранним утром в Ачинске загорелось административное здание, в котором располагаются торговые точки, ветеринарные кабинеты и страховые организации.

По данным МЧС пожар начался около 7 утра и площадь возгорания достигла 225 квадратов. Через час, в 08:04, возгорание было локализовано. По данным ведомства пострадавших в пожаре нет.

На месте работало 8 единиц специальной техники и 22 человека личного состава. В настоящее время пожарные устанавливают причины возгорания.

Фото: общественное движение "Ачинск"

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