Власти Таймыра исключили попадание нефти в реку Хатанга

В администрации Таймырского муниципального района рассказали подробности аварии на реке Хатанга.

По версии чиновников, в ночь на 27 сентября компания «Энергия» проводила перекачку сырой нефти с танкера «Ленанефть-2060» на склад ГСМ. Он расположен в трех км ниже села.

«При ухудшении погодных условий перекачка была приостановлена, краны на танкере и на берегу (трубопроводе) были перекрыты. Однако в результате резкого штормового ветра произошел излом трубопровода диаметром 150 мм на песчаном берегу, в 20-30 м от береговой линии», - объяснили чиновники.

Произошел разлив сырой нефти на берег. Объем составил 400 литров.

«Из-за штормового ветра загрязнению подверглась территория на площади 50х20 м. Нефть в воду реку Хатанга не попала», - объяснили чиновники.

В первые сутки удалось собрать шесть бочек водно-нефтяной смеси. О ЧП стало известно 29 сентября.

На месте разлива ввели режим ЧС, однако власти убеждены, что «текущая ситуация не несет прямой угрозы населению и объектам экономики села Хатанга». В ближайшее время будет установлен размер причиненного ущерба.

«С целью ограничения смыва остатков нефтепродуктов в воду было выставлено 50 м боновых заграждений – по 25 м вверх и вниз от места розлива на реке Хатанга, территория обработана сорбентом», - отчитались в администрации.

Нефтяных пятен на реке около поселка Жданиха нет.

Фото: администрация Таймырского муниципального района