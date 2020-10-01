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Власти Таймыра исключили попадание нефти в реку Хатанга

Главная Происшествия
Красноярск
12:00 1 Октября 2020
происшествия, нефть
Автор: Sibnovosti.ru
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В администрации Таймырского муниципального района рассказали подробности аварии на реке Хатанга. 

По версии чиновников, в ночь на 27 сентября компания «Энергия» проводила перекачку сырой нефти с танкера «Ленанефть-2060» на склад ГСМ. Он расположен в трех км ниже села. 

«При ухудшении погодных условий перекачка была приостановлена, краны на танкере и на берегу (трубопроводе) были перекрыты. Однако в результате резкого штормового ветра произошел излом трубопровода диаметром 150 мм на песчаном берегу, в 20-30 м от береговой линии», - объяснили чиновники. 

Произошел разлив сырой нефти на берег. Объем составил 400 литров. 

«Из-за штормового ветра загрязнению подверглась территория на площади 50х20 м. Нефть в воду реку Хатанга не попала», - объяснили чиновники. 

В первые сутки удалось собрать шесть бочек водно-нефтяной смеси. О ЧП стало известно 29 сентября. 

На месте разлива ввели режим ЧС, однако власти убеждены, что «текущая ситуация не несет прямой угрозы населению и объектам экономики села Хатанга». В ближайшее время будет установлен размер причиненного ущерба. 

 

«С целью ограничения смыва остатков нефтепродуктов в воду было выставлено 50 м боновых заграждений – по 25 м вверх и вниз от места розлива на реке Хатанга, территория обработана сорбентом», - отчитались в администрации. 

Нефтяных пятен на реке около поселка Жданиха нет. 

Фото: администрация Таймырского муниципального района

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