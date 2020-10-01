Росрыболовство оценит ущерб от сырой нефти в реке Хатанга

Росрыболовство оценит ущерб от аварии с разливом сырой нефти у реки Хатанга. В устье водоема обитает рыба: омуль, ряпушки, нельма, муксун и другие виды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты намерены взять пробы из реки. Нефть также пролилась и на почву.

«В самое ближайшее время будут взяты пробы воды, почвы, бентоса для точного расчета ущерба, причиненного водным биоресурсам бассейна реки Хатанга», - объяснили в ведомстве.

Авария, по данным краевой прокуратуры, произошла 27 сентября. Во время шторма танкер откинуло к берегу, временный нефтепровод оторвался, а нефть вылилась на берег.

В Росрыболовстве сообщили, что в результате разгерметизации, по приблизительным подсчетам, вылилось около 2 тонн нефти, часть из которой попала в реку Хатанга. Прокуратура сообщала об одной тонне, а директор компании «Энергия» называл цифру в разы меньше.

«Руководство ООО «Энергия» предприняло попытку самостоятельно локализовать последствия разлива, никому не сообщив об этом», - добавили в Росрыболовстве.

На поверхности воды зафиксированы масляные пятна, а также сильный запах. Нефть есть и на берегу, проводится административное расследование. На месте разлива ГСМ действует режим ЧС.

Фото: прокуратура