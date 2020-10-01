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Росрыболовство оценит ущерб от сырой нефти в реке Хатанга

Главная Происшествия
Красноярск
10:15 1 Октября 2020
происшествия, красноярск, нефть
Автор: Sibnovosti.ru
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Росрыболовство оценит ущерб от аварии с разливом сырой нефти у реки Хатанга. В устье водоема обитает рыба: омуль, ряпушки, нельма, муксун и другие виды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Специалисты намерены взять пробы из реки. Нефть также пролилась и на почву. 

«В самое ближайшее время будут взяты пробы воды, почвы, бентоса для точного расчета ущерба, причиненного водным биоресурсам бассейна реки Хатанга», - объяснили в ведомстве. 

Авария, по данным краевой прокуратуры, произошла 27 сентября. Во время шторма танкер откинуло к берегу, временный нефтепровод оторвался, а нефть вылилась на берег. 

В Росрыболовстве сообщили, что в результате разгерметизации, по приблизительным подсчетам, вылилось около 2 тонн нефти, часть из которой попала в реку Хатанга. Прокуратура сообщала об одной тонне, а директор компании «Энергия» называл цифру в разы меньше.  

«Руководство ООО «Энергия» предприняло попытку самостоятельно локализовать последствия разлива, никому не сообщив об этом», - добавили в Росрыболовстве.

На поверхности воды зафиксированы масляные пятна, а также сильный запах. Нефть есть и на берегу, проводится административное расследование. На месте разлива ГСМ действует режим ЧС. 

Фото: прокуратура

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