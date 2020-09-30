Железногорец установил приложение и лишился 3 млн рублей

34-летний мужчина стал жертвой мошенников. Он лишился крупной суммы денег - почти 3 млн рублей.

Потерпевшему позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и сообщил клиенту о незаконных операциях с его счета. Аферист предложил железногорцу защитить деньги и установить на телефон приложение - программу удаленного доступа.

«С помощью установленной программы мошенники оформили от имени железногорца кредит на сумму около 2,5 млн рублей. Затем мужчину убедили обналичить заемные средства, а также снять личные сбережения с других счетов. Следуя инструкциям злоумышленников, потерпевший через банкоматы перевел денежные средства в сумме более 2,8 ммлн рублей на несколько номеров мобильных телефонов, указанных мошенниками», - пояснили в ведомстве.

Железногорцу обещали перезвонить, однако разговора не было. Тогда мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до десяти лет тюрьмы.