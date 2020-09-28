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Красноярец напал на доставщика еды и съел чужой заказ

Главная Происшествия
Красноярск
14:24 28 Сентября 2020
происшествия, красноярск, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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25-летний красноярец напал на курьера по доставке еды. Чужой заказ он отобрал и съел, сообщили в краевой полиции. 

Инцидент произошел накануне в Железнодорожном районе. Грабитель подошел к курьеру, открыл его рюкзак. Внутри находились хинкали. Злоумышленник попытался похитить еду, но работник доставки начал сопротивляться. Тогда подозреваемый применил силу. 

«Со слов потерпевшего полицейские составили ориентировку и передали всем наружным нарядам. Во дворе одного из домов неподалеку от места преступления правоохранители заметили подходящего по приметам мужчину и доставили его в отдел полиции. Ранее судимый за грабеж 25-летний красноярец признался в содеянном и пояснил, что похищенное съел. Сумма причиненного материального ущерба составила 1 775 рублей», - прокомментировали в ведомстве. 

На задержанного завели уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы. 

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