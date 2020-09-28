Красноярец напал на доставщика еды и съел чужой заказ

25-летний красноярец напал на курьера по доставке еды. Чужой заказ он отобрал и съел, сообщили в краевой полиции.

Инцидент произошел накануне в Железнодорожном районе. Грабитель подошел к курьеру, открыл его рюкзак. Внутри находились хинкали. Злоумышленник попытался похитить еду, но работник доставки начал сопротивляться. Тогда подозреваемый применил силу.

«Со слов потерпевшего полицейские составили ориентировку и передали всем наружным нарядам. Во дворе одного из домов неподалеку от места преступления правоохранители заметили подходящего по приметам мужчину и доставили его в отдел полиции. Ранее судимый за грабеж 25-летний красноярец признался в содеянном и пояснил, что похищенное съел. Сумма причиненного материального ущерба составила 1 775 рублей», - прокомментировали в ведомстве.

На задержанного завели уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.