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Банду грабителей осудили за разбойное нападение на ювелирный магазин в Солнечном

Главная Происшествия
Красноярск
11:10 28 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Суд вынес приговор банде грабителей. В 2017 году осужденные ворвались в ювелирный магазин, который находился в одном из ТЦ Красноярска. Они разбили витрины и похитили драгоценностей на 1,2 млн рублей, рассказали в краевой полиции. 

«Организатор нападения был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его сообщники получили 12 лет и 8 лет колонии строгого режима, их пособник осужден к 4 годам условно. Подсудимые пытались обжаловать решение районного суда. Рассмотрев апелляционную жалобу, краевой суд оставил без изменения приговор», - отметили в ведомстве. 

Оказалось, что к преступлению причастны четыре человека. Все - жители Кемеровской области. Их поймали на выезде из Красноярска, они пытались скрыться в другом городе. В машине нашли похищенные украшения. Мужчин же отправили под суд. 

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