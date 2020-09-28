Банду грабителей осудили за разбойное нападение на ювелирный магазин в Солнечном

Суд вынес приговор банде грабителей. В 2017 году осужденные ворвались в ювелирный магазин, который находился в одном из ТЦ Красноярска. Они разбили витрины и похитили драгоценностей на 1,2 млн рублей, рассказали в краевой полиции.

«Организатор нападения был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его сообщники получили 12 лет и 8 лет колонии строгого режима, их пособник осужден к 4 годам условно. Подсудимые пытались обжаловать решение районного суда. Рассмотрев апелляционную жалобу, краевой суд оставил без изменения приговор», - отметили в ведомстве.

Оказалось, что к преступлению причастны четыре человека. Все - жители Кемеровской области. Их поймали на выезде из Красноярска, они пытались скрыться в другом городе. В машине нашли похищенные украшения. Мужчин же отправили под суд.