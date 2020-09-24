Красноярку осудили за повторное пьяное вождение

30-летнюю красноярку осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Суд назначил женщине 200 часов обязательных работ. Также ей запретили управлять машиной на 1,5 года. Об этом рассказали в ГУ МВЛ по краю.

Автомобиль Nissan Cube остановили в мае на ул. Тургенева в Свердловском районе Красноярска. Женщина-водитель не остановилась по требованию сотрудника ДПС, тогда началась погоня.

«За рулем транспортного средства находилась женщина, от которой исходил запах алкоголя. Освидетельствование алкотестером подтвердило употребление водителем спиртных напитков. По его результатам в выдыхаемом воздухе было обнаружено наличие этилового спирта в размере 1,09 мг/л», - напомнили в полиции.

Это был второй раз, когда она села за руль в состоянии опьянения. Автоледи привлекали к ответственности в декабре прошлого года. Суд лишил ее прав на 18 месяцев.