«Ведунью» из Красноярска приговорили к сроку за грабеж

30-летнюю жительницу Красноярска приговорили к 6 годам и 9 месяцам тюрьмы за грабеж. Женщина вырвала деньги из рук 79-летней пенсионерки. Сумма ущерба превысила миллион рублей, рассказали в краевой полиции.

Лжецелительница внушила пенсионерке, что на ней лежит порча. Женщина предложила провести ритуал - для этого нужны были все накопленные деньги.

«Пожилая женщина согласилась: со всеми своими сбережениями пришла на встречу с ведуньей. Злоумышленница попросила передать ей денежные средства, чтобы в дальнейшем положить их в черный носок, как того требовал ритуал «очистки». Получив отказ, лжецелительница бесцеремонно вырвала из рук пенсионерки конверт с деньгами и скрылась», - напомнили в ведомстве.

Подозреваемую удалось задержать. Женщина частично возместила ущерб. Она вернула 235 тысяч рублей. Суд вынес строгий приговор красноярке.