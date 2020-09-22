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«Ведунью» из Красноярска приговорили к сроку за грабеж

Главная Происшествия
Красноярск
10:45 22 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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30-летнюю жительницу Красноярска приговорили к 6 годам и 9 месяцам тюрьмы за грабеж. Женщина вырвала деньги из рук 79-летней пенсионерки. Сумма ущерба превысила миллион рублей, рассказали в краевой полиции. 

Лжецелительница внушила пенсионерке, что на ней лежит порча. Женщина предложила провести ритуал - для этого нужны были все накопленные деньги. 

«Пожилая женщина согласилась: со всеми своими сбережениями пришла на встречу с ведуньей. Злоумышленница попросила передать ей денежные средства, чтобы в дальнейшем положить их в черный носок, как того требовал ритуал «очистки». Получив отказ, лжецелительница бесцеремонно вырвала из рук пенсионерки конверт с деньгами и скрылась», - напомнили в ведомстве. 

Подозреваемую удалось задержать. Женщина частично возместила ущерб. Она вернула 235 тысяч рублей. Суд вынес строгий приговор красноярке. 

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