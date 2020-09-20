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Октябрьский район может остаться без воды из-за аварии на сетях

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Красноярск
13:19 20 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Жителей Октябрьского района предупредили о возможном отключении или дефиците холодной воды. Причиной стала коммунальная авария на пр. Свободный - вода там бьет из-под земли. 

«Собственник земельного участка на пр. Свободный. 77 грейдировал землю под строительство дома и порвал присоединение к магистральному трубопроводу», - пояснили в мэрии Красноярска. 

Устранением аварии занимается компания КрасКом. 

«Дефицит холодного водоснабжения возможен в Ветлужанке, Ботаническом и Северо - Западном микрорайонах», - продолжили в администрации. 

Жителям готовы рассказать о сроках завершения ремонтных работ по телефону: 211-39-63. 

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