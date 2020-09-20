Октябрьский район может остаться без воды из-за аварии на сетях

Жителей Октябрьского района предупредили о возможном отключении или дефиците холодной воды. Причиной стала коммунальная авария на пр. Свободный - вода там бьет из-под земли.

«Собственник земельного участка на пр. Свободный. 77 грейдировал землю под строительство дома и порвал присоединение к магистральному трубопроводу», - пояснили в мэрии Красноярска.

Устранением аварии занимается компания КрасКом.

«Дефицит холодного водоснабжения возможен в Ветлужанке, Ботаническом и Северо - Западном микрорайонах», - продолжили в администрации.

Жителям готовы рассказать о сроках завершения ремонтных работ по телефону: 211-39-63.