В Красноярске задержали с поличным автомобильного стрелка

Полицейские задержали с поличным автомобильного стрелка в Красноярске. С июля неизвестный обстреливал машины в районе Предмостной площади. Все авто попадали под обстрел по одной схеме: во время движения у машин резко разбивались стекла. По характеру повреждений силовики установили, что причина – выстрелы из оружия неустановленного образца.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство», но долгое время найти подозреваемого в преступлении не удавалось. Его задержали накануне на ул. Партизана Железняка, когда мужчина в очередной раз попытался выстрелить в автомобиль. Стрелком оказался ранее не судимый 38-летний красноярец.