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В Красноярске задержали с поличным автомобильного стрелка

Главная Происшествия
Красноярск
16:27 8 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Полицейские задержали с поличным автомобильного стрелка в Красноярске. С июля неизвестный обстреливал машины в районе Предмостной площади. Все авто попадали под обстрел по одной схеме: во время движения у машин резко разбивались стекла. По характеру повреждений силовики установили, что причина – выстрелы из оружия неустановленного образца.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство», но долгое время найти подозреваемого в преступлении не удавалось. Его задержали накануне на ул. Партизана Железняка, когда мужчина в очередной раз попытался выстрелить в автомобиль. Стрелком оказался ранее не судимый 38-летний красноярец.

«В настоящее время с задержанным работает следственно-оперативная группа полиции Красноярска. У мужчины изъято пневматическое ружье. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».
 

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