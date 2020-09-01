Красноярца осудят за пьяное ДТП с пешеходами

В Красноярске направлено в суд дело о ДТП с двумя пешеходами. Правила нарушил водитель иномарки Nissan, сев за руль пьяным, рассказали в краевой полиции.

По версии следствия, 1 января 2020 года автомобилист на пр. Красноярский рабочий не справился с управлением иномарки и выехал на тротуар, где в тот момент находились пешеходы. Мужчина на скорости сбил людей.

«Одному из пешеходов были причинены телесные повреждения, влекущие тяжкий вред здоровью, второму - повреждения средней тяжести. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении ведомства.

На виновника аварии завели уголовное дело - ему грозит до семи лет тюрьмы. В ближайшее время водитель предстанет перед судом.