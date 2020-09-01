1 сентября
Красноярск
погода +16 °C
73.8
 
€ 87.83
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярца осудят за пьяное ДТП с пешеходами

Главная Происшествия
Красноярск
12:35 1 Сентября 2020
красноярск, суд, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске направлено в суд дело о ДТП с двумя пешеходами. Правила нарушил водитель иномарки Nissan, сев за руль пьяным, рассказали в краевой полиции. 

По версии следствия, 1 января 2020 года автомобилист на пр. Красноярский рабочий не справился с управлением иномарки и выехал на тротуар, где в тот момент находились пешеходы. Мужчина на скорости сбил людей. 

«Одному из пешеходов были причинены телесные повреждения, влекущие тяжкий вред здоровью, второму - повреждения средней тяжести. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении ведомства. 

На виновника аварии завели уголовное дело - ему грозит до семи лет тюрьмы. В ближайшее время водитель предстанет перед судом.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Начальник отряда красноярского ГУФСИН попался на взятке

Начальник отряда красноярского ГУФСИН попался на взятке

1 Сентября 2020 г.
За вознаграждение он разрешил родственнику пронести сотовый телефон осужденному
Новости Красноярска: Молодую красноярку осудят за намеренное убийство годовалой дочери

Молодую красноярку осудят за намеренное убийство годовалой дочери

1 Сентября 2020 г.
Девочка начала капризничать, когда мать выпивала
Новости Красноярска: Активность клещей в Красноярске выросла почти в два раза

Активность клещей в Красноярске выросла почти в два раза

31 Августа 2020 г.
Сейчас активны степные клещи
Новости Красноярска: Тайга на севере края горит на площади 132 тысячи га

Тайга на севере края горит на площади 132 тысячи га

31 Августа 2020 г.
Действует 28 очагов
Новости Красноярска: Житель Таймыра ловил сетями краснокнижного осетра

Житель Таймыра ловил сетями краснокнижного осетра

31 Августа 2020 г.
Сумма ущерба превысила 1,1 млн рублей
Новости Красноярска: Женщина и двое детей погибли при пожаре на севере Красноярского края

Женщина и двое детей погибли при пожаре на севере Красноярского края

31 Августа 2020 г.
Огонь вспыхнул рано утром
Новости компаний
28/08
СФУ упрочил позиции в международном рейтинге «Три миссии университета»
28/08
Красноярцы и жители края могут снять наличные без банкомата в отделениях почтовой связи
27/08
Красноярец остался без машины Land Cruiser из-за накопленных долгов за воду и отопление
27/08
Школьную повседневность в трёх городах Красноярского края изменят участники образовательного проекта СГК
26/08
Зеленая дружина СГК украсила рябинами насосную станцию на берегу Енисея
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Дачник устроил онлайн-распродажу овощей на ул. Щорса в Красноярске

Дачник устроил онлайн-распродажу овощей на ул. Щорса в Красноярске

28 Августа 2020 г.
Овощи оставил на прилавке, а оплату попросил переводить на карту
Новости Красноярска: Красноярский край бьет собственные рекорды по сбору зерна

Красноярский край бьет собственные рекорды по сбору зерна

28 Августа 2020 г.
В регионе идет уборочная кампания
Новости Красноярска: В августе зараженных коронавирусом в крае стало на 28% больше

В августе зараженных коронавирусом в крае стало на 28% больше

1 Сентября 2020 г.
Краевой центр по числу инфицированных занимает первое место в Сибири
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru