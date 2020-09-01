Начальник отряда красноярского ГУФСИН попался на взятке

Начальник отряда по воспитательной работе с осужденными ИК-42 краевого ГУФСИН попался на взятке. По данным Следственного комитета, 41-летний сотрудник исправительной колонии потребовал вознаграждение от родственника заключенного за возможность пронести в исправительное учреждение сотовый телефон. За оказанную «услугу» мужчине предназначались домашний кинотеатр, принтер, монитор, клавиатура и компьютерная мышь, общей стоимостью более 37 тысяч рублей.

«Подозреваемый был задержан в момент получения взятки сотрудниками собственной безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю при поддержке бойцов Росгвардии. В настоящее время фигурант уголовного дела задержан», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.