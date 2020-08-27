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Красноярский бизнесмен Анатолий Быков прокомментировал очередного уголовное дело из СИЗО

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Красноярск
14:23 27 Августа 2020
преступление, красноярск, адвокат
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков прокомментировал очередное уголовное дело, детали которого силовики обнародовали на этой неделе. Речь идет об организации третьего убийства в 2004 году – именно в этом преступлении обвиняют известного красноярца. Слова Быкова, находящегося в СИЗО с начала мая, процитировал его адвокат Алексей Прохоров.

«Никогда никаким мусором, свалками, утилизацией отходов и тому подобным в Красноярском крае я не занимался. Никакой связи с этим бизнесом я не имел. С Андреем Неколовым мне делить было нечего, к его убийству я никакого отношения не имею. Я не настолько глупый человек, как, видимо, думают некоторые, чтобы после провокации, выполненной в 2000 году в отношении меня спецслужбами с использованием Вилора Струганова, в 2004 и 2005 годах поддерживать какое-либо общение с человеком из ближайшего окружения Струганова, к коим на тот момент относился Александр Живица», - приводит слова Быкова портал krasnews.com.

Напомним, по версии следствия, Быков в 2004 году заказал убийство исполнительного директора фирмы по утилизации отходов «ВостокСибстрой» Андрея Неколова. Он нанял киллера, которому пообещал 50 тысяч долларов. Исполнитель несколько раз выстрелили в жертву из пистолета ТТ. За свои «услуги» он получил лишь пятую часть обещанной суммы. Спустя 16 лет киллер дал показания против Быкова.

Ранее бизнесмена арестовали по подозрению в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году.

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