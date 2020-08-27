27 августа
Красноярск
75.54
 
€ 89.23
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

У животных на юге Красноярского края обнаружено бешенство

Главная Происшествия
Красноярск
12:20 27 Августа 2020
в красноярском крае, заболевание, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Россельхознадзор сообщил о выявленных случаях бешенства на юге Красноярского края. Краевая ветеринарная лаборатория провела исследования головного мозга лис. По результатам анализов, в организации заявили, что на территории Курагинского района зафиксировано два случая опасного заболевания. Ветнадзор внес представление о введении карантина и вакцинации домашних животных.

«В целях принятия мер, направленных на ликвидацию особо опасного заболевания и недопущения его распространения, проведено эпизоотологическое обследование эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определены границы угрожаемой зоны, разработан план мероприятий по ликвидации бешенства», - сообщили в Россельхознадзоре.

Красноярцев призывают соблюдать меры безопасности: не гладить и не кормить диких животных. Чаще всего людей не боятся именно больные звери, а здоровые наоборот, сторонятся человека. Бешенство передается со слюной при укусе больным животным.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Скрытые патрули» за год поймали 320 нарушителей на дивногорской трассе

«Скрытые патрули» за год поймали 320 нарушителей на дивногорской трассе

27 Августа 2020 г.
Одним из них оказался водитель маршрутного автобуса
Новости Красноярска: В Красноярском крае молодая мать попала под следствие за отказ от госпитализации ребенка

В Красноярском крае молодая мать попала под следствие за отказ от госпитализации ребенка

26 Августа 2020 г.
У мальчика обнаружили порок сердца
Новости Красноярска: В Красноярском крае горят тысячи гектаров леса

В Красноярском крае горят тысячи гектаров леса

26 Августа 2020 г.
Тем не менее, обстановка лучше, чем в прошлом году
Новости Красноярска: Ливневку в Солнечном засыпали щебнем из-за халатности чиновников

Ливневку в Солнечном засыпали щебнем из-за халатности чиновников

26 Августа 2020 г.
Лужи создавали угрозу безопасности участников дорожного движения
Новости Красноярска: 114 заболевших, 5 погибших: в Красноярском крае опубликована новая статистика по COVID-19

114 заболевших, 5 погибших: в Красноярском крае опубликована новая статистика по COVID-19

26 Августа 2020 г.
Выздоровели 73 человека
Новости Красноярска: Житель Енисейска напал на фельдшера скорой помощи

Житель Енисейска напал на фельдшера скорой помощи

26 Августа 2020 г.
Мужчину задержали
Новости компаний
27/08
Школьную повседневность в трёх городах Красноярского края изменят участники образовательного проекта СГК
26/08
Зеленая дружина СГК украсила рябинами насосную станцию на берегу Енисея
21/08
Обновление Перевала на «Столбах»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: КДК РФС отказал в заявлении ФК «Енисей»

КДК РФС отказал в заявлении ФК «Енисей»

22 Августа 2020 г.
Нарушение, приведшее к травме красноярского игрока, признали незначительным
Новости Красноярска: ЖФК «Енисей» одержал первую победу в Суперлиге

ЖФК «Енисей» одержал первую победу в Суперлиге

22 Августа 2020 г.
В домашнем матче красноярская команда обыграла «Краснодар»
Новости Красноярска: Суд приговорил к 20 годам лишения свободы убийцу женщины и ее 4-летней дочери

Суд приговорил к 20 годам лишения свободы убийцу женщины и ее 4-летней дочери

25 Августа 2020 г.
Мужчина также должен родственникам компенсацию в 3 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru