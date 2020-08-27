У животных на юге Красноярского края обнаружено бешенство

Россельхознадзор сообщил о выявленных случаях бешенства на юге Красноярского края. Краевая ветеринарная лаборатория провела исследования головного мозга лис. По результатам анализов, в организации заявили, что на территории Курагинского района зафиксировано два случая опасного заболевания. Ветнадзор внес представление о введении карантина и вакцинации домашних животных.

«В целях принятия мер, направленных на ликвидацию особо опасного заболевания и недопущения его распространения, проведено эпизоотологическое обследование эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определены границы угрожаемой зоны, разработан план мероприятий по ликвидации бешенства», - сообщили в Россельхознадзоре.

Красноярцев призывают соблюдать меры безопасности: не гладить и не кормить диких животных. Чаще всего людей не боятся именно больные звери, а здоровые наоборот, сторонятся человека. Бешенство передается со слюной при укусе больным животным.