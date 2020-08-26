В Красноярском крае молодая мать попала под следствие за отказ от госпитализации ребенка

Жительница Абанского района Красноярского края попала под следствие за отказ лечить своего сына. При рождении врачи обнаружили у ребенка порок сердца. В первые месяцы жизни ему сделали операцию, после чего мальчик должен был находиться под постоянным наблюдением медиков. Мать злоупотребляла спиртным и по больницам ходить не хотела. Врачи отмечали, что мальчик не набирает вес, необходима срочная консультация кардиолога и госпитализация в детское отделение лечебно-профилактического учреждения. В конфликт докторов и матери вмешалась прокуратура. По итогам проверки надзорного ведомства в отношении женщины возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«В июне 2020 года ребенок изъят из семьи, передан в детское учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, мать решением суда лишена родительских прав», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Представители надзорного ведомства взяли на контроль расследование этого уголовного дела.