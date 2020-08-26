26 августа
Красноярск
74.51
 
€ 88.06
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В доме жителя Минусинского района обнаружили арсенал боеприпасов

Главная Происшествия
Красноярск
09:01 26 Августа 2020
оружие, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

Полицейские обнаружили у хозяина частного дома под Минусинском целый арсенал боеприпасов. 49-летний мужчина хранил у себя пять единиц огнестрельного оружия, 61 боевой патрон калибра 7,62-мм и четыре спортивно-охотничьих патрона калибра 5,6 мм. Силовики провели баллистическую экспертизу – оружие и часть патронов был самодельными.

«Согласно исследованию, переделанное оружие относится к категории нарезного огнестрельного и является пригодным для стрельбы», - отметили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

«Увлечение» жителя Минусинского района попадает под уголовную статью. Его подозревают в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также в незаконном изготовлении оружия. Мужчина арестован.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Суд приговорил к 20 годам лишения свободы убийцу женщины и ее 4-летней дочери

Суд приговорил к 20 годам лишения свободы убийцу женщины и ее 4-летней дочери

25 Августа 2020 г.
Мужчина также должен родственникам компенсацию в 3 млн рублей
Новости Красноярска: На юге края незаконно вырубили лес на 1,6 млн рублей

На юге края незаконно вырубили лес на 1,6 млн рублей

25 Августа 2020 г.
Подозревают геологоразведочную компанию
Новости Красноярска: Под Канском местный житель забил на мясо чужих коней

Под Канском местный житель забил на мясо чужих коней

25 Августа 2020 г.
Хозяйка обратилась в полицию
Новости Красноярска: Красноярского предпринимателя Анатолия Быкова подозревают в организации еще одного убийства

Красноярского предпринимателя Анатолия Быкова подозревают в организации еще одного убийства

25 Августа 2020 г.
На этот раз в 2004 году
Новости Красноярска: За гибель ребенка под грудой кирпичей в Нижнем Ингаше ответит простой рабочий

За гибель ребенка под грудой кирпичей в Нижнем Ингаше ответит простой рабочий

25 Августа 2020 г.
Мальчик погиб под кирпичной колонной
Новости Красноярска: Красноярскому краю угрожают лесные пожары и подтопления

Красноярскому краю угрожают лесные пожары и подтопления

25 Августа 2020 г.
Синоптики прогнозируют неблагоприятные явления
Новости компаний
21/08
Обновление Перевала на «Столбах»
20/08
В почтовых отделениях Красноярского края водители оплатили более 16 тыс. штрафов
19/08
ГК «Монолитхолдинг» ввела в эксплуатацию и заселила первый дом, построенный по эскроу-счетам
17/08
Компания АО «Сибагропромстрой» вошла в национальный проект
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские депутаты-единороссы нелегально заработали 169 млн рублей на контрактах с «Роснефтью»

Красноярские депутаты-единороссы нелегально заработали 169 млн рублей на контрактах с «Роснефтью»

21 Августа 2020 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Новости Красноярска: Красноярский край вошел в число регионов с самым значительным дефицитом бюджета

Красноярский край вошел в число регионов с самым значительным дефицитом бюджета

25 Августа 2020 г.
Из-за пандемии в 47 субъектах расходы превышают доходы
Новости Красноярска: Бывшего вице-мэра Красноярска подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Бывшего вице-мэра Красноярска подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

22 Августа 2020 г.
В материалах дела говорится о поставках «Школьному комбинату питания»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru