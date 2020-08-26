В доме жителя Минусинского района обнаружили арсенал боеприпасов

Полицейские обнаружили у хозяина частного дома под Минусинском целый арсенал боеприпасов. 49-летний мужчина хранил у себя пять единиц огнестрельного оружия, 61 боевой патрон калибра 7,62-мм и четыре спортивно-охотничьих патрона калибра 5,6 мм. Силовики провели баллистическую экспертизу – оружие и часть патронов был самодельными.

«Согласно исследованию, переделанное оружие относится к категории нарезного огнестрельного и является пригодным для стрельбы», - отметили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

«Увлечение» жителя Минусинского района попадает под уголовную статью. Его подозревают в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также в незаконном изготовлении оружия. Мужчина арестован.