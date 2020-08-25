Суд приговорил к 20 годам лишения свободы убийцу женщины и ее 4-летней дочери

Красноярский краевой суд вынес приговор убийце красноярки и ее 4-летней дочери. Мужчина совершил преступление год назад.

Не желая возвращать своей подруге 210 тысяч рублей и ее машину, в ходе ссоры он задушил женщину, а потом нанес 14 ударов ножом. Чтобы ребенок не выдал его, он задушил девочку шарфом, пока та спала. Тела убитых оставались в съемной квартире в течение нескольких дней, убийца возвращался туда рассыпать специальные порошки, чтобы скрыть трупный запах. Однако соседка все равно почувствовала едкий запах и позвала арендодателя, которая и обнаружила тела женщины и ее дочки.

Сначала мужчина сообщил следователям, чтобы убил из ревности, но позже выяснилось, что мотивом преступления стала корысть. Оказалось, что он жил за счет убитой, а после смерти сдал в комиссионный магазин часть ее вещей.

«Обстоятельства совершения преступления Фадеевым нашли свое подтверждение в суде.В содеянном Фадеев сознался, и всячески содействовал следствию. Кроме того у подсудимого есть малолетний ребенок - все это было учтено при вынесении приговора в качестве смягчающих обстоятельств», - пояснили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Суд приговорил мужчину к 20 годам и 2 месяцам лишения свободы: 7 лет он проведет в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима. Мужчина также должен выплатить родственникам убитых компенсацию в 3 млн рублей, а также возместить стоимость похищенного имущества и затраты на погребение.