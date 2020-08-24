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На ул. Матросова на ходу разгрузился многотонный самосвал

Главная Происшествия
Красноярск
15:06 24 Августа 2020
чп, происшествие, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске на ул. Матросова в понедельник, 24 августа, на ходу разгрузился самосвал. В кузове большегруза находился камень. Несколько тонн скалистой породы оказались рассыпаны по проезжей части. Это поставило в пробку основную магистраль правобережья. Фотографии самосвала опубликованы в социальных сетях.

В мэрии Красноярска заявили, что владелец грузовой машины и рассыпанного грунта пока не установлен. Несмотря на это, на место ЧП оперативно выехали спецслужбы. Техника САПТ через 15 минут была на ул. Матросова – рабочие уже закончили сбор и погрузку камня. Теперь дело за малым – осталось зачистить проезжую часть от мелкой крошки.

На данный момент все полосы дороги доступны для поезда транспорта.

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