На севере края после гибели норильчанки под обломками крыши осудят коммунальщиков

Спустя 4,5 года после гибели 33-летней норильчанки под обломками крыши дело передали в суд. Инцидент произошел в марте 2016 года. Из-за ураганного ветра в доме по ул. Талнахской, 30, обрушилась кровля, напомнили в краевой прокуратуре. Женщина пережидала ветер на крыльце – от удара по голове она погибла мгновенно.

Уголовное дело после трагедии завели на двоих сотрудников управляющей компании РЭУ № 1 ООО «ЖСК» - это главный инженер и начальник участка.

«Они не исполнили свои профессиональные обязанности по организации ремонта поврежденной ветром кровли. Помимо этого, работники управляющей организации, осознавая, что крыша многоквартирного дома находится в аварийном состоянии, не приняли мер к обеспечению безопасности людей путем выставления сигналов об аварийной ситуации на улице», - пояснили в надзорном ведомстве.

Помимо погибшей норильчанки в результате ЧП пострадала 56-летняя женщина. Она получила тяжелые травмы от упавшей кровли. Как писали Sibnovosti.ru, пострадавшая в тот момент пережидала непогоду в машине.

Уголовное дело направлено в Норильский городской суд.

Фото: vk.com/typical_norilsk