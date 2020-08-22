22 августа
Красноярск
погода +21 °C
74.1
 
€ 87.73
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Бывшего вице-мэра Красноярска подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Главная Происшествия
Красноярск
12:25 22 Августа 2020
уголовное, прокуратура, полномочия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В отношении бывшего вице-мэра Красноярска Натальи Бобровой возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

О возбуждении дела сообщили в прокуратуре Красноярского края. По ее данным, оно стало результатом проверки ситуации вокруг муниципального предприятия «Школьный комбинат питания».

«Установлено, что руководителем департамента социального развития администрации г. Красноярска Бобровой Н. Л. допущены грубые нарушения возложенных на нее обязанностей по контролю деятельности МП города Красноярска «Школьный комбинат питания», выразившиеся в согласовании крупных сделок, заключение которых привело к убыточности предприятия и возникновению значительного объема кредиторской задолженности, способствующей банкротству предприятия», - сообщили в надзорном ведомстве.

В сообщении отмечается, что приобретение продукции по завышенной стоимости повлекло необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 12 млн руб.

Мера пресечения в отношении подозреваемой пока не выбрана.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские депутаты-единороссы нелегально заработали 169 млн рублей на контрактах с «Роснефтью»

Красноярские депутаты-единороссы нелегально заработали 169 млн рублей на контрактах с «Роснефтью»

21 Августа 2020 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Новости Красноярска: На трассе под Красноярском насмерть разбился водитель

На трассе под Красноярском насмерть разбился водитель

21 Августа 2020 г.
На месте ДТП полицейские вручную регулируют движение
Новости Красноярска: Красноярскую пенсионерку ждет суд за обман вкладчиков кооператива и крупные долги

Красноярскую пенсионерку ждет суд за обман вкладчиков кооператива и крупные долги

21 Августа 2020 г.
Она заработала 29 млн рублей, а заняла у знакомых более 41 млн
Новости Красноярска: В Богучанском районе впервые использовали взрывчатку при тушении лесных пожаров

В Богучанском районе впервые использовали взрывчатку при тушении лесных пожаров

21 Августа 2020 г.
Такие работы проводят только в труднодоступных местах
Новости Красноярска: Еще семь человек в крае стали жертвами коронавируса

Еще семь человек в крае стали жертвами коронавируса

21 Августа 2020 г.
В регионе уже 410 погибших от инфекции
Новости Красноярска: Два жителя Лесосибирска сдали КамАЗ северянина на металлолом

Два жителя Лесосибирска сдали КамАЗ северянина на металлолом

21 Августа 2020 г.
Выручку они поделили между собой
Новости компаний
21/08
Обновление Перевала на «Столбах»
20/08
В почтовых отделениях Красноярского края водители оплатили более 16 тыс. штрафов
19/08
ГК «Монолитхолдинг» ввела в эксплуатацию и заселила первый дом, построенный по эскроу-счетам
17/08
Компания АО «Сибагропромстрой» вошла в национальный проект
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На набережной Качи заработал спортзал под открытым небом

На набережной Качи заработал спортзал под открытым небом

21 Августа 2020 г.
Там есть специальные тренажеры для людей с ограниченными возможностями
Новости Красноярска: ​Работы по благоустройству 8 красноярских скверов должны завершиться уже на следующей неделе

​Работы по благоустройству 8 красноярских скверов должны завершиться уже на следующей неделе

21 Августа 2020 г.
Работы выполнены на 70,1%
Новости Красноярска: Жители Покровки и Взлетки станутся без холодной воды в понедельник

Жители Покровки и Взлетки станутся без холодной воды в понедельник

21 Августа 2020 г.
Отключение связано с ремонтом водопровода на ул. Березина
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru