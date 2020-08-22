Бывшего вице-мэра Красноярска подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

В отношении бывшего вице-мэра Красноярска Натальи Бобровой возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

О возбуждении дела сообщили в прокуратуре Красноярского края. По ее данным, оно стало результатом проверки ситуации вокруг муниципального предприятия «Школьный комбинат питания».

«Установлено, что руководителем департамента социального развития администрации г. Красноярска Бобровой Н. Л. допущены грубые нарушения возложенных на нее обязанностей по контролю деятельности МП города Красноярска «Школьный комбинат питания», выразившиеся в согласовании крупных сделок, заключение которых привело к убыточности предприятия и возникновению значительного объема кредиторской задолженности, способствующей банкротству предприятия», - сообщили в надзорном ведомстве.

В сообщении отмечается, что приобретение продукции по завышенной стоимости повлекло необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 12 млн руб.

Мера пресечения в отношении подозреваемой пока не выбрана.