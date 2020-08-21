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На трассе под Красноярском насмерть разбился водитель

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Красноярск
15:50 21 Августа 2020
авария, погиб, красноярск, трасса
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В районе поселка Таскино под Красноярском произошла смертельная авария – там столкнулись автомобили Lexus и Toyota. Информацию о ДТП подтвердили в Госавтоинспекции.

По версии дорожных полицейских, водитель иномарки Toyota двигался со стороны краевого центра. По пути он совершил обгон, выехав на встречную полосу. Там машина столкнулась со вторым автомобилем. Затем иномарку отбросило в ограждение, на котором она буквально повисла. Автомобилист погиб от полученных травм моментально.

«Полицейские регулируют движение в направлении Красноярска», - пояснили в ведомстве.

Обстоятельства смертельной аварии выясняются.

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