Красноярскую пенсионерку ждет суд за обман вкладчиков кооператива и крупные долги

60-летнюю пенсионерку из Красноярска отправят под суд за обман вкладчиков кооператива. Женщина организовала КПК, обещая горожанам хорошие проценты с их вкладов.

«Фактически она тратила деньги на личные нужды, не оформляя должным образом внесенные в кооператив вклады. В общей сложности за пять лет своей деятельности предпринимательница похитила более 29 миллионов рублей, от ее действий пострадали 10 красноярцев», - рассказали в краевой полиции.

На этом красноярка не остановилась. Она занимала у знакомых крупные суммы денег под расписки и договоры, но деньги не возвращала. Пенсионерка обманула людей на 41 млн рублей.

На женщину завели уголовное дело по статье «мошенничество». Ей грозит до 10 лет тюрьмы.