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Два жителя Лесосибирска сдали КамАЗ северянина на металлолом

Главная Происшествия
Красноярск
11:52 21 Августа 2020
кража, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Канском районе по подозрению в краже задержаны двое мужчин из Лесосибирска – они сдали чужой грузовик в металлолом, а выручку поделили между собой. О необычном преступлении 21 августа рассказали в краевой полиции.

К фигурантам обратился норильчанин – предприниматель попросил своих бывших работников перегнать его КамАЗ в Красноярск. За это он обещал денежное вознаграждение. Бизнесмен так и не заплатил сотрудникам – тогда мужчины решились на преступление.

«На почве возникших личных неприязней к заказчику они сдали машину на металлобазу, а вырученные деньги в сумме 80 тысяч рублей поделили и использовали на личные нужды», - рассказали в ведомстве.

На подозреваемых в краже чужого большегруза завели уголовное дело. 58 и 64-летнему жителям Лесосибирска грозит до шести лет тюрьмы. Сумма ущерба составила более 450 тысяч рублей.

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