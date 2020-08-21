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В Красноярске двое подростков на велосипедах пострадали в ДТП

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Красноярск
11:22 21 Августа 2020
красноярск, подросток, дтп, велосипед
Автор: Sibnovosti.ru
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В ГИБДД рассказали о двух инцидентах с велосипедистами на дорогах Красноярска. Так, накануне 16-летний подросток на ул. Юности попал под иномарку Opel – машина не предоставила преимущество школьнику. В результате аварии ребенок получил травмы.

Второе ДТП зафиксировано на ул. Партизана Железняка, где мотоциклист не уступил дорогу второму подростку. Велосипедист ехал с правой стороны. По правилам ПДД, водитель должен был предоставить ему преимущество.

«В этом случае ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован», - пояснили в ведомстве.

Отметим, что в этом году на дорогах Красноярска произошло 86 аварий с велосипедистами. Дорожные полицейские напомнили, что водители двухколесного транспорта являются полноправными участниками движения.

 

фото: ГИБДД по краю

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