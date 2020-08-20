На станции в Уярском районе женщина решила сократить путь и попала под поезд

В Уярском районе, недалеко от станции Балай, женщина попала под поезд. Инцидент произошел накануне, рассказали 20 августа в Сибирском линейном управлении МВД.

Установлено, что 42-летняя местная жительница решила сократить путь и пошла по насыпи вдоль железнодорожных путей. В это время к станции приближался грузовой поезд. Машинист подал сигнал и применил экстренное торможение. Эти меры не помогли – женщина никак не отреагировала на звук.

«От полученных травм она скончалась на месте», - рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится проверка. В транспортной полиции отметили, что основной причиной несчастных случаев на железной дороге является пренебрежение правилами безопасности.