20 августа
Красноярск
погода +24 °C
73.24
 
€ 87.4
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На станции в Уярском районе женщина решила сократить путь и попала под поезд

Главная Происшествия
Красноярск
16:01 20 Августа 2020
поезд, погиб, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Уярском районе, недалеко от станции Балай, женщина попала под поезд. Инцидент произошел накануне, рассказали 20 августа в Сибирском линейном управлении МВД.

Установлено, что 42-летняя местная жительница решила сократить путь и пошла по насыпи вдоль железнодорожных путей. В это время к станции приближался грузовой поезд. Машинист подал сигнал и применил экстренное торможение. Эти меры не помогли – женщина никак не отреагировала на звук.

«От полученных травм она скончалась на месте», - рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится проверка. В транспортной полиции отметили, что основной причиной несчастных случаев на железной дороге является пренебрежение правилами безопасности.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жительница Курагинского района лишилась денег при покупке авиабилетов

Жительница Курагинского района лишилась денег при покупке авиабилетов

20 Августа 2020 г.
Ее обманули в интернете
Новости Красноярска: Красноярца отправили в колонию почти на четверть века за резонансное убийство 4-месячной дочери

Красноярца отправили в колонию почти на четверть века за резонансное убийство 4-месячной дочери

20 Августа 2020 г.
Его также обвинили в покушении на убийство сына
Новости Красноярска: Осторожно, дети: полицейские рассказали о четырех ЧП с несовершеннолетними на дорогах края

Осторожно, дети: полицейские рассказали о четырех ЧП с несовершеннолетними на дорогах края

20 Августа 2020 г.
Два школьника были за рулем
Новости Красноярска: Красноярец защитил соседку от грабителя с ножом

Красноярец защитил соседку от грабителя с ножом

20 Августа 2020 г.
Подозреваемого задержали
Новости Красноярска: Вторая волна минирований в Красноярском крае: эвакуируют суды, вокзалы и детские сады

Вторая волна минирований в Красноярском крае: эвакуируют суды, вокзалы и детские сады

20 Августа 2020 г.
Письма с угрозами приходят на электронную почту
Новости Красноярска: В Красноярске избившая внучку бабушка получит штраф

В Красноярске избившая внучку бабушка получит штраф

20 Августа 2020 г.
Следственный комитет ходатайствует о прекращении уголовного преследования
Новости компаний
20/08
В почтовых отделениях Красноярского края водители оплатили более 16 тыс. штрафов
19/08
ГК «Монолитхолдинг» ввела в эксплуатацию и заселила первый дом, построенный по эскроу-счетам
17/08
Компания АО «Сибагропромстрой» вошла в национальный проект
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае снова выросло число заболевших коронавирусом

В Красноярском крае снова выросло число заболевших коронавирусом

20 Августа 2020 г.
114 случаев за сутки
Новости Красноярска: Красноярск присоединился к массовому тестированию на ВИЧ

Красноярск присоединился к массовому тестированию на ВИЧ

20 Августа 2020 г.
Узнать ВИЧ-статус анонимно красноярцы смогут 27 августа
Новости Красноярска: В СФУ выявили нарушения по закупкам на 1 млрд рублей

В СФУ выявили нарушения по закупкам на 1 млрд рублей

18 Августа 2020 г.
Проверку проводила Счетная палата
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru