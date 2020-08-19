Число погибших от коронавируса красноярцев приближается к 400

В Красноярском крае на 19 августа 115 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе уже 15 517 зараженных.

Вылечились за сутки от инфекции 65 пациентов (всего 12 679). Умерли шестеро. Общее число летальных случаев – 398.

«Красноярский край спустился на 8-е место в «десятке» регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. Число заболевших за истекшие сутки, как и ранее, значительно превышает порог в 100 человек, это почти вдвое больше, чем количество выписанных по выздоровлению», - констатировали в оперативном штабе.

Напомним, край находится на втором этапе снятия ограничений. Чтобы перейти к третьему, необходимо снизить суточный порог заболеваемости до 0,5%. Сейчас это показатель находится на уровне 0,8%. Третий этап позволяет разрешить работу бизнесу.