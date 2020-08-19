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Красноярка с ребенком попала под колеса иномарки на Ястынской

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Красноярск
12:03 19 Августа 2020
авария, дтп, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на ул. Ястынской автомобилист сбил 31-летнюю женщину с трехлетним ребенком. Авария произошла накануне вечером. Видео с места ДТП опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как двое переходят дорогу по пешеходному переходу. Два ряда машин пропустили женщину с ребенком, а третий не обратил внимания на притормозившие перед «зеброй» автомобили – мужчина нажал на газ и на скорости снес женщину с ребенком с ног. Некоторое время красноярка лежала на земле, а затем поднялась и подбежала ко ребенку.

Мальчик остался жив, но получил травмы. По данным ГИБДД, за рулем иномарки находился 39-летний мужчина. Установлено, что пешеходы переходили дорогу на «зеленый». По факту аварии проводится проверка.

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