18 августа
Красноярск
73.61
 
€ 87.04
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцы отравились после похода «Ром Бабу»

Главная Происшествия
Красноярск
16:11 18 Августа 2020
кафе, роспотребнадзор, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Роспотребнадзор и ресторанный холдинг Bellini Group проводят проверку после массового отравления красноярцев. За медицинской помощью обратились 13 человек. Все они утверждают, что 9 и 10 августа покупали в кондитерской «РомБаба» десерт тирамису. Директор холдинга Bellini Group Анатолий Ващенко обещает пострадавшим компенсации.

«Такая ситуация у нас в компании возникла впервые. Для нас тоже это определенная сложность. Мы проводим внутреннее расследование с привлечением Роспотребнадзора для того, чтобы установить истинную причину, что могло произойти и все обстоятельства. Но при этом, независимо от результатов этого расследования, мы не останемся безучастными к судьбе пострадавших, будем как-то компенсировать эти неприятности», - сообщил Ващенко радио «Красноярск-Главный».

Напомним, что в Красноярске работают четыре кондитерских «Ром Баба».

Фото: bellinigroup.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 50 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли в Красноярске

50 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли в Красноярске

18 Августа 2020 г.
Спиртные напитки разливали в специально подготовленных цехах
Новости Красноярска: Бывшего главу Минусинского района поймали на должностном преступлении

Бывшего главу Минусинского района поймали на должностном преступлении

18 Августа 2020 г.
Он помогал супруге управлять фирмой
Новости Красноярска: Школу в Ермаковском районе заставили выплатить компенсацию ученику

Школу в Ермаковском районе заставили выплатить компенсацию ученику

18 Августа 2020 г.
12-летнего мальчика ударил охранник учреждения
Новости Красноярска: Молодую красноярку насмерть сбили на съезде с Октябрьского моста

Молодую красноярку насмерть сбили на съезде с Октябрьского моста

18 Августа 2020 г.
Женщина скончалась на месте
Новости Красноярска: Пьяный красноярец совершил три ДТП на угнанной машине и трижды скрылся

Пьяный красноярец совершил три ДТП на угнанной машине и трижды скрылся

18 Августа 2020 г.
Его все равно задержали
Новости Красноярска: Онлайн-карту ДТП разработали для Красноярска

Онлайн-карту ДТП разработали для Красноярска

18 Августа 2020 г.
В ней зафиксированы аварии с 2015 года
Новости компаний
17/08
Компания АО «Сибагропромстрой» вошла в национальный проект
12/08
В честь «Дня строителя» ГК «Монолитхолдинг» предлагает выгодные цены на квартиры в «Преображенском»
11/08
Сбербанк развивает сервис снятия наличных в кассах магазинов в более чем 100 селах Красноярского края
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев позвали на работу в крупную нефтяную компанию

Красноярцев позвали на работу в крупную нефтяную компанию

13 Августа 2020 г.
Обучение пройдет в Тюмени с 1 сентября 2020 по 30 июня 2021 года
Новости Красноярска: В Красноярском крае уже почти 15 тысяч зараженных коронавирусом

В Красноярском крае уже почти 15 тысяч зараженных коронавирусом

14 Августа 2020 г.
383 человека умерли
Новости Красноярска: В трех районах Красноярска в последний раз за лето отключат холодную воду

В трех районах Красноярска в последний раз за лето отключат холодную воду

13 Августа 2020 г.
Воды не будет сутки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru