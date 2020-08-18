Красноярцы отравились после похода «Ром Бабу»

Роспотребнадзор и ресторанный холдинг Bellini Group проводят проверку после массового отравления красноярцев. За медицинской помощью обратились 13 человек. Все они утверждают, что 9 и 10 августа покупали в кондитерской «РомБаба» десерт тирамису. Директор холдинга Bellini Group Анатолий Ващенко обещает пострадавшим компенсации.

«Такая ситуация у нас в компании возникла впервые. Для нас тоже это определенная сложность. Мы проводим внутреннее расследование с привлечением Роспотребнадзора для того, чтобы установить истинную причину, что могло произойти и все обстоятельства. Но при этом, независимо от результатов этого расследования, мы не останемся безучастными к судьбе пострадавших, будем как-то компенсировать эти неприятности», - сообщил Ващенко радио «Красноярск-Главный».

Напомним, что в Красноярске работают четыре кондитерских «Ром Баба».

Фото: bellinigroup.ru