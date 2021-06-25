На курорты Краснодарского края перестанут пускать без ковидных паспортов

С 1 июля на курорты Краснодарского края будут пускать только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Наличие ковидного паспорта станет обязательно с 1 августа, сообщает ТАСС.

О решении закрыть курорты для непривитых отдыхающих сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.