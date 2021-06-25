На курорты Краснодарского края перестанут пускать без ковидных паспортов

С 1 июля на курорты Краснодарского края будут пускать только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Наличие ковидного паспорта станет обязательно с 1 августа, сообщает ТАСС.
О решении закрыть курорты для непривитых отдыхающих сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.
"Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, в связи с этим приняли решение: с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа [планируем] ужесточить эту меру - принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания", - говорится в сообщении.
Краснодарский край – один из основных курортных регионов России. В 2020 году на Кубань отдыхало 12 млн отдыхающих. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.
По данным оперативного штаба региона, по состоянию на четверг за сутки в регионе выявлены 123 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, за время пандемии общее число зафиксированных случаев составляет 50 926. Более 45 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 3 313 человек умерли, 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро - на ЭКМО.