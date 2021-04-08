За сутки в крае подтвердился 121 новый случай COVID-19

В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 121 пациента, 98 вылечились, 12 погибли.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей продолжают находиться 16 386 человек, снято с наблюдения за последние сутки — 1007.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске — 59 случаев, в Минусинске — 18.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае подтвердились 67 760 диагнозов, из них 62 689 человек уже вылечились, а 3246 погибли. При этом в крае провели 2 552 650 тестов на коронавирус.